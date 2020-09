Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Ausgerastet

Haslach (ots)

Mit mehreren Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung, muss sich seit den frühen Freitagmorgenstunden eine 25-Jährige auseinandersetzen. Zeugen alarmierten kurz vor 0:30 Uhr die Polizei, weil ein Kleinwagen auffällig im Bereich Bergstraße, Buchenstraße und Otto-Göller-Straße umherfahren würde und ein Knallgeräusch wahrzunehmen war. Bei der Überprüfung durch Beamte des Polizeireviers Haslach konnte in diesem Zusammenhang zunächst ein beschädigter Zaun und in der Folge der unfallbeschädigte Kleinwagen an der Wohnanschrift der jungen Frau festgestellt werden. Da sie mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, sollte in einer Klinik eine Blutprobe erhoben werden. Die anfängliche Kooperationsbereitschaft in das Klinikum mitzugehen, kehrte sich jedoch in Beleidigungen und massive Widerstandshandlungen um und die Mittzwanzigerin musste unter Zwang transportiert werden. Durch einen Arzt wurde in der Folge ein akuter psychischer Ausnahmezustand festgestellt, weshalb sie in eine Spezialklinik eingeliefert werden musste. Durch Kopfstöße, Tritte und Schläge der Frau wurden drei Beamtinnen und Beamten leicht verletzt.

/rs

