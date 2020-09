Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl B500, mit Motorrad gestürzt

Bühl (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 65 Jahre alte Mann war auf der K3765 von Unterstmatt kommend in Richtung Neusatzeck unterwegs, als er sich vermutlich auf Höhe der Straße "Im Schönbrunn" verbremste. Infolge kam er mit seinem Zweirad ins Schlingern, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Karlsruhe geflogen. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

