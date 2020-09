Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Ohne Beute geflüchtet, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass zwei unbekannte Ganoven am Mittwochabend mit leeren Händen flüchten mussten. Die bislang Unbekannten machten sich gegen 21 Uhr an einem Verkaufsladen im Nordring zu schaffen. Die Langfinger konnten nach derzeitigem Sachstand ein Fenster gewaltsam aufbrechen, eine Zeugin vernahm wohl um 21.30 Uhr laute Geräusche aus dem Hinterhof und sprach die zwei von der Ferne aus an. Die dunkel gekleideten Gestalten suchten daraufhin ohne die Beute das Weite. Zeugen, die den versuchten Diebstahl möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /jh

