Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Exhibitionist gesucht

Wesel (ots)

Mittwoch gegen 16:15 Uhr zeigte sich ein Mann in Wesel am Bahnhof in scharmverletzender Weise. Der Mann hielt sich rückwärtig des dortigen Schnellrestaurants auf, sodass er bei seinem Treiben auch von Fahrgästen der Deutschen Bahn wahrgenommen wurde, die sich auf den dortigen Gleisanlagen aufhielten. Ein Zeuge sprach den Mann an. Dieser entfernte sich in Richtung Busbahnhof. Bei Eintreffen der Polizei war er nicht mehr vor Ort. Mögliche weitere Zeugen, die auf Gleis 2 ebenfalls Beobachtungen gemacht haben müßten, wurden ebenfalls nicht mehr angetroffen. Beschreibung des Mannes : ca. 40-50 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlank, dunkle Haare, weiße Sonnenbrille, schwarzer Rucksack, T-Shirt.

Hinweise in der Sache bitte an die Polizei Wesel, Tel: 0281-1070

