Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Schwere Unfälle in Moers am 31.08.2020 (Nachtragsmeldung)

Moers (ots)

Wie bereits berichtet, ereigneten sich am Montag gegen 07.40 Uhr und um 09.58 Uhr, zwei schwere Verkehrsunfälle an der Repelener- und der Kamper Straße. Am gestrigen Tage erlagen die beiden Schwerstverletzten, eine 58-Pedelecfahrerin aus Moers und eine 58-jährige Pkw-Fahrerin aus Duisburg, ihren Verletzungen.

Link zu den Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4693025 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4693798

