Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei sucht mit Fotos nach Betrüger

Dinslaken (ots)

Nachdem ein Unbekannter am 13.08.2019 unter Angabe falscher Personalien einen Mobilfunkvertrag abgeschlossen hatte, ließ er sich das zugehörige Telefon in einen Paketshop einer Tankstelle an der Kurt-Schumacher-Straße senden. Als er das Gerät am 14.08.2019 dort abholte, alarmierte der Mitarbeiter die Polizei. Der Unbekannte flüchtete. Nach ergangenem Beschluss durch das Amtsgericht Duisburg fragen die Ermittler jetzt:

Wer kennt die Person auf den Bildern bzw. kann Angaben zur Identität oder aktuellem Aufenthaltsort geben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220.

Bilder unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/dinslaken-warenkreditbetrug-urkundenfaelschung

