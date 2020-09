Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Rote Farbspuren an schwarzem Seat

Moers (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären.

Eine 52-jährige Frau aus Duisburg hatte am Montag (31.08.20) einen schwarzen Seat gegen 11.45 Uhr an der Weygoldstraße abgestellt. Als sie gegen 18.45 Uhr von der Arbeit kam, bemerkte sie am Auto einen Schaden entlang der Fahrertür.

Die Polizei konnte an der beschädigten Tür kräftige rote Farbspuren feststellen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

