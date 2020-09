Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Auto gestohlen

Hamminkeln (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Toyota Landcruiser, der auf einem Grundstück an der Hamminkelner Straße in Brünen parkte. Das Fahrzeug ist auf das amtliche Kennzeichen WES-MH 56 zugelassen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hamminkeln, Tel.: 02852/966100, entgegen.

