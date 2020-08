Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Xanten (ots)

Im Fall des tödlich verletzten Mannes, der am Sonntag von einem Taxi angefahren wurde, sucht die Polizei einen bestimmten Zeugen.

Der 35-jährige Fahrer des Taxis war am Sonntag gegen 04.20 Uhr auf der Rheinberger Straße in Richtung Xanten unterwegs. An der Kreuzung Gindericher Straße / Rheinberger Straße überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn und wurde von dem Taxifahrer erfasst. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle.

Kurz vor der Unfallstelle hatte der Taxifahrer den Wagen eines unbekannten Fahrers gesehen. Dieser hatte auf der gegenüberliegenden Straßenseite kurz gehalten und ist dann angefahren.

Dieser Autofahrer möchte sich bitte als Zeuge bei der Polizei melden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Erste Meldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/4692600

