Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebe flüchtig

53925 Kall (ots)

Ohne ihr vor einem Geschäft an der Hüttenstraße abgestellten Pkw mussten nach ihrer Entdeckung Ladendiebe flüchten.

Mittwochnachmittag (16.55 Uhr) betrat eine Familie mit zwei Kleinkinder ein Geschäft an der Hüttenstraße. Während der vermeintliche Ehemann die Kassiererin ablenkte, lief ein zirka neunjähriges Mädchen mit einer Einkaufstasche, ohne zu zahlen, aus dem Laden. Auf dem Parkplatz konnten die vier Personen durch Angestellte des Geschäftes vorerst festgehalten werden. Die gestohlene Ware gaben sie an die Mitarbeiter zurück. Danach wollten sie den Parkplatz mit ihrem Fahrzeug vor Eintreffen der informierten Polizei verlassen. Um dies zu verhindern, parkten Mitarbeiter das Fluchtfahrzeug zu. Ihnen war es nicht mehr möglich mit ihrem Pkw das Gelände zu verlassen. Nun machten sich die Diebe zu Fuß in Richtung Dorfmitte davon. Eine Suche der eingetroffenen Polizeistreife nach der Familie blieb erfolglos. Bei der Durchsuchung des zurückgelassenen Pkw wurde weiteres Diebesgut aus einem anderen Geschäft an der Hüttenstraße aufgefunden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell