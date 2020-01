Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Kind von Auto erfasst 30.01.2020

Singen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist ein 12-jähriges Kind in der Straße "Am Posthalterswäldle" von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Mädchen wollte mit einem weiteren Mädchen die Straße überqueren. Während die Begleiterin das herannahende Auto erkannte und stehenblieb, bemerkte die 12-Jährige dies nicht und lief unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Begleiterin gelang es nicht, das Mädchen ganz zurückzuziehen, so dass dieses durch das vorbeifahrende Auto eines 21-jährigen Mannes gestreift wurde. Mit Verdacht auf Fraktur des Sprunggelenks wurde die 12-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

