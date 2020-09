Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Schermbeck (ots)

Am Dienstag, 01.09.20, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Führer aus Dorsten die Freudenbergstraße in Schermbeck mit Fahrtrichtung Weseler Straße (B58). An dieser Einmündung beabsichtigte er, nach links auf die B58 abzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 59-jährigen Mann aus Schermbeck mit seinem Leichtkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 59-Jährige mit seinem Leichtkraftrad stürzte und sich verletzte. Er wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in dem er stationär verblieb. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

