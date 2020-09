Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Autofahrer gesucht

Wesel (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Wesel befuhr am Dienstag um 14.20 Uhr mit seinem Fahrrad die Straße Auf dem Heiken in Lackhausen.

Er fuhr in eine Fahrbahnverengung ein, als ihm ein PKW entgegenkam. Dieser PKW fuhr an dem Radfahrer vorbei, woraufhin dieser sich erschreckte und ins Straucheln geriet. Er fuhr gegen die Kante der Fahrbahnverengung und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Der Autofahrer, ein Mann mittleren Alters, setzte seine Fahrt fort. Es ist unklar, ob er den Unfall bemerkte, da keine Berührung zwischen den Fahrzeugen stattfand. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Klein- oder Kompaktwagen gehandelt haben.

Der Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 1070, zu melden.

