Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich über das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter versucht, einen an einer Hauswand befestigten Zigarettenautomaten in der Kaiserslauterer Straße aufzubrechen. Die Tat wurde am Montagmittag festgestellt. Trotz der offensichtlichen Nutzung verschiedener Werkzeuge, gelangten sie weder an das Geld noch an die Zigaretten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell