Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Überholvorgang schwer verletzt

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Bei einem Überholvorgang zwischen den Ortsteilen Buchholz und Bruchmühlbach kollidierte am Montagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer frontal mit einem Nissan Kleinwagen, welcher in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Der Kradfahrer musste schwerstverletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. |pilan

