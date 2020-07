Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frontal in den Gegenverkehr

Mittelbrunn (ots)

Mehrere verletzte Fahrzeuginsassen gab es am Sonntagnachmittag zwischen Mittelbrunn und Landstuhl. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren zwei Pkw die Landesstraße 469 in entgegengesetzter Richtung und stießen auf nahezu gerader Strecke gegeneinander, so dass beide Fahrzeuge im Seitengraben landeten, eines davon auf dem Dach. Drei Pkw-Insassen wurden hierbei leicht, eine Person schwer verletzt. Zudem entstand Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. pilan RoBi

