Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung auf Spielplatz, Zeugen gesucht

Kreimbach-Kaulbach (ots)

Jugendliche Randalierer reißen Pflastersteine aus dem Boden und werfen diese in die Lauter. Zeugen hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen Mitternacht und 03:00 Uhr Stimmen auf dem Spielplatz in der Bahnhofstraße vernommen. Offensichtlich hatten sich dort mehrere Jugendliche getroffen und die Verwüstungen angestellt. Weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

