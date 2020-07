Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht mit leicht verletztem Zweiradfahrer

Nanzdietschweiler (ots)

Am Montag, den 20. Juli 2020 gegen 19:00 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die K10 von Börsborn in Fahrtrichtung Nanzdietschweiler. Im dortigen Kurvenbereich kam ihm ein Pkw entgegen, so dass er ausweichen musste und in den Straßengraben fuhr. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und erlitt Schürfwunden an Armen und Becken. Erst zu einem späteren Zeitpunkt erschien der mutmaßliche Unfallverursacher an der Unfallstelle. Diesen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und einer fahrlässigen Körperverletzung |pikus

