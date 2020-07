Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus während Abwesenheit der Eigentümer

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Im Zeitraum vom Montag, den 13. Juli 2020, 22:30 Uhr bis Montag, den 20. Juli, 18:30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Anwesen in der Glan-straße eingebrochen und haben dort Renovierungswerkzeug entwendet. Es entstand nach jetzigem Kenntnisstand ein Schaden von 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381-919/0 bzw. per E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

