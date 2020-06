Polizei Essen

POL-E: Essen: Räuber überfallen 31-Jährigen - Nahbereichsfahndung führt zur Festnahme zweier mutmaßlicher Verdächtiger

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Zwei Männer überfielen Sonntagabend (7. Juni) gegen 23 Uhr einen 31-jährigen Essener, der den Werdener Markt überqueren wollte. Nach der Tat eilte er zum Bezirksdienst in Werden, von wo er den Notruf alarmierte. Der Essener gab an, dass er den Werdener Markt überqueren wollte, als sich ihm plötzlich zwei Personen in den Weg gestellt und an dem Arm festgehalten haben. Gleichzeitig griff einer der Männer in die Jacke und an seinen Rucksack. Der 31-Jährige versuchte sich loszureißen und schrie die Männer an. Erst die Androhung von Pfefferspray zeigte Wirkung, sodass die Männer von ihm abließen und in Richtung Klemensborn flüchteten. Aufgrund einer präzisen Personenbeschreibung konnten zwei Verdächtige auf der Velberter Straße angetroffen und kontrolliert werden. Die bereits wegen Eigentumsdelikte polizeibekannten Männer aus Nordafrika wurden aufgrund möglicher Fluchtgefahr vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)

