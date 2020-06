Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßliches Beschleunigungsrennen endet für den 340 PS starken Mercedes auf dem Abschleppwagen - Polizei ermittelt nach Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Nach dem Verdacht eines Beschleunigungsrennen Freitagabend (5. Juni), bei dem die Polizei einen Mercedes sicherstellen konnte, ermittelt nun das Verkehrskommissariat und wertet Videoaufzeichnungen aus der Streifenwagenkamera aus. Gegen 23:55 Uhr bemerkten die Beamten einen schwarzen BWM und einen schwarzen Mercedes, die auf der Schützenbahn in Fahrtrichtung Stoppenberger Straße fuhren. Auf Höhe der Schützenbahn, Ecke Viehofer Platz warteten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt an der rotlichtzeigenden Ampel, beschleunigten dann aber stark und schienen sich ein Kopf-an-Kopf Rennen zu liefern. An der darauffolgenden Ampel kam es erneut zu einem starken Beschleunigen beider Fahrzeuge, ungeachtet der Höchstgeschwindigkeit bis zur darauffolgenden Ampel. Erst einige Straßenzüge weiter konnten die Polizisten den Mercedes schlussendlich stoppen, der BMW konnte jedoch flüchten. Aufgrund des Verdachts eines Beschleunigungsrennens stellten die Beamten den Mercedes CLS 400 d, den Führerschein und das Mobiltelefon des 25-jährigen Fahrzeugführers sicher. Im Laufe der Sicherstellung erschien ein Familienmitglied (39) und beleidigte die Polizisten, die hierzu eine Anzeige fertigten. Nach Abschluss der Maßnahmen stiegen die Familienmitglieder in ein Fahrzeug und fuhren mit quietschenden Reifen davon. Hierzu wird gesondert ebenfalls eine Anzeige gefertigt. Ermittler des Verkehrskommissariats werten nun die Videoaufzeichnungen aus der Streifenwagenkamera aus, die möglicherweise Rückschlüsse auf den BMW geben können. Zeugen, die das Rennen beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 zu melden. Gleiches gilt für den noch unbekannten BMW-Fahrer, der sich ebenfalls beim Verkehrskommissariat melden kann. (ChWi)

