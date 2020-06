Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pressemitteilung bis 09:15 Uhr

Aalen (ots)

Frankenhardt: Zapfsäule beschädigt

Ein bislang unbekannter Autofahrer tankte am Samstag zwischen 19:15 Uhr und 19:30 Uhr an einer Tankstelle in der Gaildorfer Straße in Frankenhardt seinen ebenfalls unbekannten Pkw. Nach dem Tankvorgang hatte er offensichtlich vergessen, den Tankstutzen aus dem Tank zu nehmen und fuhr in unbekannte Richtung davon. Hierbei riss der Schlauch ab. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Zeugen zum Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 zu melden.

Crailsheim: Zeugin beendet Trunkenheitsfahrt

Eine aufmerksame 49-jährige Autofahrerin beendete am Samstag um 12:20 Uhr die Trunkenheitsfahrt einer 40-jährigen VW Passat-Fahrerin. Die Zeugin stellte den VW Passat in Crailsheim, im Pamiersring aufgrund von unsicherer Fahrweise fest und verfolgte diesen bis in die Johann-Sattler-Straße, wo der Pkw geparkt wurde. Die Zeugin sprach die VW-Fahrerin an und stellte hierbei Alkoholgeruch fest. Kurzerhand nahm sie ihr die Fahrzeugschlüssel ab und verständigte die Polizei. Aufgrund der hohen Alkoholisierung war die 49-Jährige nicht in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Sie wurde deshalb im Crailsheimer Krankenhause einer Blutprobe unterzogen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet.

