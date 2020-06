Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gem. Braunsbach - Gefährlich überholt

Am Freitag gegen 15:10 Uhr befuhr eine 31-Jährige die Landesstraße von Döttingen in Richtung Braunsbach mit ihrem PKW Audi. Etwa 500 m vor Braunsbach überholte sie trotz einer unübersichtlichen Linkskurve und vor einer Kuppe den vor ihr fahrenden PKW Renault eines 62-Jährigen. Während des Überholvorgangs kam ihr ein 62-jähriger Ford-Fahrer entgegen, weshalb die 31-Jährige so knapp vor dem Renault einscherte, dass es zur Berührung beider Fahrzeuge kam. Der 62-jährige Ford-Fahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der 31-Jährigen einbehalten.

