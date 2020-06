Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, PKW-Brände

Aalen (ots)

Waiblingen - PKW-Brand

Am Samstag gegen 02:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger die Alte Bundesstraße von Fellbach in Richtung Waiblingen mit seinem PKW BMW. Etwa 200 m nach der Einmündung der Jesistraße musste er anhalten, da sein Fahrzeug Störungen anzeigte. Unmittelbar darauf bemerkte er ein Feuer im Motorraum. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits das ganze Auto in Vollbrand gesetzt. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs waren an der Brandstelle im Einsatz, da schmelzende Fahrzeugteile den Fahrbahnbelag beschädigt hatten.

Weinstadt-Endersbach, B 29 - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 02:25 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit seinem PKW Mazda auf der B 29 in Richtung Aalen. Auf Höhe von Endersbach kam er etwa auf Höhe des Baumarktes aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Mit der linken Fahrzeugseite geriet er auf die dortige Leitplanke. Nach ca. 50 m rutschte das Auto wieder von der Leitplanke runter und prallte weitere 50 m weiter gegen einen etwa 30 cm dicken Baum, der durch den Aufprall entwurzelt wurde. Nachdem sich das Fahrzeug anschließend um 180 Grad gedreht hatte, blieb es auf dem Grünstreifen liegen. Der 21-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere Tausend Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn der B 29 mussten Mitarbeiter der Straßenmeisterei angefordert werden.

Gem. Aspach-Allmersbach am Wald - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Samstag gegen 04:55 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW Opel Corsa verbotswidrig auf einem Verbindungsweg von Allmersbach am Wald in Richtung Kleinaspach in der Verlängerung der Kelterstraße. In einer Linkskurve war er mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den starken Aufprall wurde das Auto nach links abgewiesen und blieb einige Meter weiter liegen. Bei dem Unfall wurden der 19-Jährige und der 21-jährige Beifahrer jeweils schwer verletzt und beide mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Feuerwehr Aspach war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Da der 19-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Korb - PKW-Brand

Am Samstag gegen 08:50 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem PKW Daimler auf der Straße Im Riebeisen unterwegs, als er plötzlich ein lautes Geräusch aus dem Motorraum vernahm. Unmittelbar nachdem er angehalten hatte, schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr aus Korb, die mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften ausgerückt war, stand das Auto in Vollbrand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

