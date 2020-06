Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Junger Bussard aus Netz gerettet

Bild-Infos

Download

Fellbach (ots)

Fellbach: Junger Bussard aus Netz gerettet

Am Freitag gegen 14:00 Uhr meldete ein Anrufer, dass auf seinem Gartengrundstück in der Rommelshauser Straße sich ein junger #Bussard in einer misslichen Lage befinde.

Eine Streife des Polizeireviers #Fellbach begab sich in den tierischen Einsatz. Der Vogel hatte sich in einem Reihernetz verfangen, welches der Grundstückseigentümer über seinen Gartenteich gespannt hatte. Das Tier war mittlerweile wohl stark #dehydriert und lag hechelnd mit weit aufgerissenem Schnabel da. Die Polizeibeamten holten sich Hilfe von der Feuerwehr, welche den Vogel vorsichtig aus dem Netz schnitt. Ein in der Zwischenzeit verständigter #Vogelexperte einer #Naturschutzorganisation untersuchte den Vogel. Glücklicherweise schien er den Vorfall unverletzt überstanden zu haben. Der kleine Greifvogel wurde anschließend in einen Baum gesetzt, wo er sich sichtlich erholte und wenig später in seinen nahegelegenen Horst flog. Wir wünschen ihm alles Gute!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell