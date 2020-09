Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Schwerer Unfall

NACHTRAGSMELDUNG

Gengenbach (ots)

Die Autofahrerin fuhr auf die B33 in Richtung Offenburg auf und kollidierte dabei aus bislang unklarer Ursache mit dem hinteren Bereich des Aufliegers eines in Richtung Kinzigtal fahrenden Lastwagens. Hierbei wurde ihr Pkw um 180 Grad gedreht, bevor er zum Stillstand kam. Durch den Unfall wurde nicht nur die 25-jährige Fahrerin des Opel schwer verletzt, auch ihr Beifahrer musste mit leichten Verletzungen durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Zum Zwecke der Fahrbahnreinigung und zur Räumung der Unfallstelle wurden neben Kräften der Feuerwehr auch Mitarbeiter einer Spezialfirma verständigt. Nach aktuellem Sachstand dürfte die Sperrung noch rund zwei bis drei Stunden andauern.

/ya

