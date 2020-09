Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Störung beseitigt

Offenburg (ots)

Nach einer Ruhestörung am späten Mittwochabend in der Hauptstraße musste ein 23-Jähriger den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Zeugen meldeten gegen 23.30 Uhr mehrere Jugendliche, die im Bereich des Pfählerparks Musik hörten und so die Nachtruhe der Anwohner störten. Im Zuge einer anschließenden Kontrolle kamen alle Anwesenden den Anweisungen der einschreitenden Ordnungshüter nach, bis auf den 23-Jährigen. Dieser verhielt sich weiterhin provokant und schrie herum. Um weitere Störungen zu verhindern, musste er in Gewahrsam genommen werden. Da im weiteren Verlauf bei dem Störenfried zudem eine kleinere Menge an Drogen aufgefunden wurden, sieht er darüber hinaus einem Ermittlungsverfahren entgegen.

