Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Bundesstraße 1, Einmündung Oelpfad, nächtlicher Ausflug mit E-Scooter mündet in Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht.

Unna (ots)

Am Sonntag 21.06.2020, gegen 03:20 Uhr, befuhren zwei Männer aus Unna (20 und 21 Jahre)mit einem E-Scooter die Bundesstraße 1 in Fahrtrichtung Unna. In Höhe der Einmündung Oelpfad verlor der Fahrer seinen "Beifahrer". Dieser schlug auf den Asphalt auf und verletzte sich im Gesicht. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle und fuhr weiter in Richtung Unna. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde. Der flüchtige Fahrer konnte wenig später in Unnaer Stadtgebiet, an einer Tankstelle, im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Der E-Scooter wurde sichergestellt, die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. / CP

