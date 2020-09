Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Einbruch durch Garage

Rheinmünster (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Donnerstag zwischen 6.45 Uhr und 16.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Leiberstunger Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Dieb Zugang über die Gebäuderückseite durch eine Garage, indem er mittels unbekanntem Werkzeug ein Vorhängeschloss aufbrach. Im Inneren der Wohnung durchwühlte der Unbekannte Schränke und Kommoden. Ein Diebstahlschaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegen.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell