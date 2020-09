Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Streit gerät außer Kontrolle

Lahr (ots)

Eine langwährende Streitigkeit zwischen zwei Hausbewohnern eskalierte am Donnerstagabend in der Wohnung eines 66-Jährigen. Der 66 Jahre alte Mann soll um 19 Uhr einen 71-Jährigen mittels einer bislang unbekannten Waffe am Oberkörper verletzt haben. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung eingeleitet. /jh

