Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach, Oberwolfach - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Haslach (ots)

Eine Leichtkraftrad-Fahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der L96 gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 16-Jährige kam mit ihrem Fahrzeug, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer langgezogenen Rechtskurve zwischen Oberwolfach und Wolfach zu Fall. Sie schlitterte mit ihrer Yamaha über den Asphalt, kollidierte mit einem Kraftrad auf der entgegengesetzten Fahrbahnseite und einem dortigen Befestigungsrohr. Ihre 15 Jahre alte Sozia blieb nach dem Sturz auf der Fahrbahn liegen und erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

