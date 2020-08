Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte räuberische Erpressung

Mutterstadt (ots)

Am Samstagabend, 29.08.2020, gegen 23.40 Uhr betraten vier junge Männer den Kassenraum einer Tankstelle in der Ludwigshafener Straße und wollten Zigarettenpapiere kaufen. Als der Kassierer die Waren abkassieren wollte, gaben die jungen Männer an, kein Geld dabei zu haben, weswegen die Herausgabe der Zigarettenpapiere verweigert wurde. Einer der Männer forderte nun die Herausgabe der Papiere und drohte, den Kassierer draußen zusammenzuschlagen, wenn dieser Feierabend hat. Trotzdem händigte der Verkäufer die Ware nicht aus und verwies die vier Männer der Tankstelle. Diese lungerten daraufhin noch einige Zeit provokativ vor der Tankstelle herum, weswegen die Polizei hinzugerufen wurde. Bei Eintreffen der Polizei waren die vier jungen Männer allerdings nicht mehr vor Ort. Eine nähere Beschreibung konnte vom Kassierer nicht abgegeben werden. Alle Vier sollen südländisches Aussehen gehabt haben. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

