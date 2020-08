Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchte Körperverletzung und Beleidigung im Straßenverkehr

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, 28.08.2020, gegen 18.40 Uhr, wurden Polizeibeamte der Polizei Schifferstadt auf lautes Geschrei vor der Dienststelle im Waldspitzweg aufmerksam und erkannten einen Streit zwischen einem Fahrrad- und Pkw-Fahrer, der zu eskalieren drohte. Der 51-jährige Pkw-Fahrer griff den 27-jährigen Radfahrer an, indem er diesen am Kragen packte, nach hinten schubste und versuchte nach diesem zu treten. Schlimmeres konnte durch die nach draußen geeilten Polizeibeamten verhindert werden. Es stellte sich heraus, dass der Pkw-Fahrer zuvor den Radweg blockierte, weswegen sich der Radfahrer beim Fahrer beschwerte. Laut Pkw-Fahrer soll der Radfahrer ihn auch durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt haben. Der Pkw-Fahrer fuhr dem Radfahrer daraufhin hinterher, bremste diesen aus und ging direkt auf den Radfahrer los. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurden Strafanzeigen erstattet. Gegen den Radfahrer wegen Beleidigung, gegen den Pkw-Fahrer wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Weiterhin wird wegen des Verhaltens des Pkw-Fahrers die Führerscheinstelle informiert, welche die charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen wird. Ggf. kann diesen auch der Führerschein entzogen werden. Die Polizei rät, auch bei Verkehrsverstößen immer besonnen zu bleiben und sich ggf. an die Polizei zu wenden und von Selbstjustiz Abstand zu nehmen.

