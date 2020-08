Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddiebstahl

Frankenthal (ots)

Am 27.08.2020 kam es im Zeitraum von ca. 9-12 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl am Karolinen-Gymnasium. Die unbekannte Täterschaft entwendete ein grau-orangenes Mountainbike der Marke Cube im Wert von 570 Euro, welches der Geschädigte zuvor mittels Schloss gesichert hatte.

In Frankenthal ereignet sich statistisch an jedem Tag ein Fahrraddiebstahl. Bitte beachten Sie die technische Richtlinie TR 6102 für ein sicheres Fahrradschloss. Nachzulesen unter www.adfc.de. Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

