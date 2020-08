Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 29.08.2020, gegen 05:45 Uhr, kam es auf der Landstraße L523 in Bobenheim-Roxheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein Auto der Marke Audi über einen Fahrbahnteiler fuhr und ein Schild beschädigte. Im Anschluss flüchtete der 33-Jährige Autofahrer in Richtung Frankenthal und blieb mit seinem Auto aufgrund auslaufenden Öls liegen. Bei dem Fahrer konnte durch die Polizeibeamten ein Atemalkoholtest durchgeführt werden, welcher einen Wert von 1,2 Promille ergab, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Aufgrund des ausgelaufenen Öls musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden, weshalb es zwischenzeitlich zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Landstraße L523 kam. Der entstandene Sachschaden dürfte insgesamt etwa 10.000 Euro betragen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen den Fahrzeugführer kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

