POL-UL: (BC) Biberach - Vorfahrt genommen/ Leichte Verletzungen erlitt ein 19-Jähriger am Dienstag bei einem Unfall in Biberach.

Gegen 18 Uhr war eine 33-Jährige in der Saarstraße unterwegs. Im Einmündungsbereich bog sie mit ihrem Golf nach links in den Mühlweg ab. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt eines von rechts kommenden Polo. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte den 19-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Nach Einschätzung der Polizei entstand ein Schaden von 13.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Golf-Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Ursachen für Vorfahrtsverletzungen sind vielfältig und reichen von der falschen Einschätzung der Verkehrs- und Rechtslage bis zur Unaufmerksamkeit im entscheidenden Moment. Deshalb muss, wer die Vorfahrt zu beachten hat, rechtzeitig durch sein Fahrverhalten zu erkennen geben, dass er warten wird. Weiterfahren darf nur, wer übersehen kann, dass er den Vorfahrtsberechtigten weder gefährdet noch wesentlich behindert. Eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr, ob als Kraftfahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger, erfordert jederzeit die volle Konzentration auf das Verkehrsgeschehen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

++++1779803

