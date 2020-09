Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zigaretten und Armbanduhren gestohlen, Mittäter flüchtet (43/1409)

Speyer (ots)

14.09.2020, 17:38 Uhr

Ein 24-jähriger Mann aus Heidelberg entwendete am Montagabend in einem Discounter in der Tullastraße Zigaretten und Armbanduhren im Gesamtwert von ca. 70EUR. Er wurde nach Passieren des Kassenbereichs von Angestellten unter Mitwirkung von weiteren Kunden gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Seinem männlichen Begleiter, von welchem keine Personenbeschreibung vorliegt, gelang die Flucht. Die bei dem Beschuldigten aufgefundenen Waren wurden wieder an den Discounter ausgehändigt. Ihm wurde durch die Filialleitung ein Hausverbot ausgesprochen.

