Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Weitere Einbruchsversuche in Speyer-West und Nord (31+53/1409)

Speyer (ots)

12.09 - 14.09.2020

Im Zeitraum 13.09 - 14.09 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür eines 6-Parteienhaus in der Hans-Sachs-Straße aufzuhebeln. Einbruchspuren befanden sich an der Tür, ein Eindringen in die Wohnung misslang jedoch. Zu einem weiteren Einbruchsversuch kam es im Zeitraum 12.09 - 14.09. Zielobjekt dabei war ein Hofladen in der Auestraße. Auch hier gelang es dem/den Täter/n nicht, in die Räumlichkeiten des Geschäftes einzudringen. Die Polizei konnten jedoch vor Ort ein Tatmittel sicherstellen, mit welchem versucht wurde, ein Fenster aufzuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen / Fahrzeuge in den angegebenen Tatzeiträumen in der Hans-Sachs-Straße bzw. der Auestraße aufgefallen sind. Hinweise auf mögliche Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

