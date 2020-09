Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall vom 16.07.2020 zwischen Radfahrer und Rollerfahrer - Polizei sucht Zeugin

Am Donnerstag, dem 16.07.2020, gegen 09:45 Uhr, kommt es in der August-Bebel-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Rollerfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidieren bei einem Abbiegevorgang des Rollerfahrers, woraufhin der Fahrradfahrer stürzt. Der 56-jährige Rollerfahrer aus Frankenthal erkundigt sich daraufhin nach dem Wohlbefinden des 25-jährigen ebenfalls in Frankenthal wohnenden Radfahrers und bietet an, die Polizei zu verständigen. Der Fahrradfahrer lehnt dies jedoch ab und teilt mit, dass es ihm gut geht. Noch taggleich bemerkt der 25-Jährige, dass er doch verletzt ist und meldet den Unfall der Polizei. Im Rahmen der anschließenden polizeilichen Ermittlungen wird bekannt, dass eine Passantin sich kurz nach dem Unfall ebenfalls nach dem Fahrradfahrer erkundigt und angeboten hat, einen Krankenwagen zu rufen. Diese Unfallzeugin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233-3130 zu melden.

