Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, 13.09.2020, gegen 23:15 Uhr, ereignete sich in der Herzog-Otto-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, entfernte sich der bislang unbekannte Fahrer von der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

