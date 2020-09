Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Radfahrer nach Unfall - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, in der Neustadter Straße ereignete. Wie ein 61-jährige Radfahrer gegenüber den Polizisten angab, sei ein schwarzer PKW äußerst dicht an ihm vorbeigefahren und hätte ihn dabei geschnitten. Bei dem Versuch, auf den Gehweg auszuweichen, stürzte der Mann vom Rad und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Vorsorglich wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Autofahrer habe anschließend seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zeugen, die Angaben zur Tat bzw. dem PKW machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

