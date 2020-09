Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines Bootstrailers mit Jet-Ski

Waldsee (ots)

In der Nacht von Samstag, 12.09.2020, auf Sonntag, 13.09.2020, entwendeten unbekannte Täter einen Bootstrailer, auf dem ein schwarz/graues Jet-Ski geladen war. Der Trailer war in dieser Zeit in der Rheinauenstraße, auf den Parkplätzen am Marxweiher, abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



