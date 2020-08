Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt, Verdacht des Taschendiebstahls

Mainz-Innenstadt (ots)

Montag, 10.08.2020, 16:15 Uhr

Am Montagnachmittag wird eine 49-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls in der Buslinie 62 Richtung Mainz-Weisenau.

Durch ein bislang unbekanntes Pärchen wird die Frau beim Betreten des Busses durch die Mitteltür bedrängt. Hierbei habe ihr die unbekannte Frau den Weg versperrt, der unbekannte Begleiter sehr dicht hinter ihr gestanden.

Im Anschluss verlassen beide Tatverdächtige den Bus.

Zuhause angekommen bemerkt die 49-Jährige den Diebstahl ihrer Schlüsseltasche samt Inhalt, 20-Euro Bargeld, drei Schlüsseln sowie ihrem Behindertenausweis. Diese befand sich in der Handtasche der Geschädigten.

Die beiden unbekannten Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1: weiblich, trug eine blaue Bluse, schmale/dünne Statur, Mundschutz Person 2: männlich, trug eine Sonnenbrille, beige Hose, kräftige Statur, ca. 1,85m

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

