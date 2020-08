Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldautomat gesprengt

Worms (ots)

Um 4:56 Uhr gehen Mitteilungen von Anwohnern der Paternusstraße in Worms beim Notruf der Polizei ein. Sie schildern, durch laute Knallgeräusche wach geworden zu sein. Gleichzeitig wird ein Alarm in einer Bankfiliale ausgelöst. Erste Überprüfungen bestätigen den Verdacht, dass es sich um die Sprengung eines Geldautomaten handelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung und erste Maßnahmen am Tatort werden zur Zeit noch aufrecht erhalten. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz übernimmt die Ermittlungen.

