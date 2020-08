Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auseinandersetzung vor Kirche

Mainz (ots)

Sonntag, 12:04 Uhr

Am Sonntagmittag kommt es vor einer Kirche in der Mainzer Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 26- jähriger Mann versucht sich mit einem Bierglas in seiner Hand Zutritt zum Kirchengebäude zu verschaffen. Der vor der Kirche sitzende 53-jährige Geschädigte versucht diesen Versuch durch eine höfliche Ansprache zu unterbinden.

Auf die Bitte reagiert der 26- Jährige verbal aggressiv und schlägt den Geschädigten unvermittelt mit der Faust zwei Mal ins Gesicht, wodurch dieser verletzt wird. Durch eine schnelle Reaktion seitens des Geschädigten, kann dieser sich einem weiteren körperlichen Angriff entziehen.

Aufgrund der kurz zuvor beendeten Messe, nehmen zahlreiche Bürger den Vorfall wahr. Für den Beschuldigten endet der Tag in der Gewahrsamszelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

