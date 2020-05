Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Müllwagen streift PKW

In der engen Lerchenstraße streifte am heutigen Donnerstag um 09:20 Uhr ein 55-jähriger Lenker eines Daimler-Actros Müllwagen einen am Straßenrand geparkten VW Polo. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Schwäbisch Hall: PKW rollt gegen Ampel

Am Donnerstag um 11 Uhr stellte ein 81-jähriger Mann seinen PKW VW Caddy in der Brauerstraße auf Höhe eines dortigen Blumengeschäftes ab, ohne ihn ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Nachdem der Mann das Fahrzeug verlassen hatte, rollte dieses die abschüssige Fahrbahn hinunter und prallte gegen eine Fußgängerampel. Am PKW entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell