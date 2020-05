POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrügerinnen festgenommen & Vandalismus in Kirche

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Betrügerinnen festgenommen

Ein 90 Jahre alter Mann wurde zunächst am Samstagmorgen auf dem Schorndorfer Wochenmarkt von einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Hierbei gab die zunächst unbekannte Dame dem Senior gegenüber an, dass sie dringend Geld für die Anmietung einer Wohnung benötigen würde, woraufhin der Rentner schließlich zu seiner Bank ging und 600 Euro abhob. Nach der Übergabe des Geldes fragte die Frau, die in Begleitung ihrer minderjährigen Tochter war, den betagten Herrn noch nach warmer Kleidung, woraufhin man schließlich gemeinsam in die Wohnung des Mannes ging. Dort übergab der hilfsbereite Greis der Frau noch mehrere Jacken seiner verstorbenen Frau und händigte auf Nachfrage zudem seine Telefonnummer aus. Nur wenige Stunden später meldete sich die Frau telefonisch bei dem Mann und gab an, dass ihr eine Jacke mitsamt dem Geld gestohlen worden sei und sie nun nochmals 800 Euro benötigen würde. Der gutgläubige Rentner begab sich erneut zu seiner Bank, hob das Geld ab und übergab es der Frau. Als diese sich am Dienstag erneut bei dem Mann meldete und um ein weiteres Treffen bat, ahnte er schließlich, dass es sich um eine Betrügerin handeln könnte und informierte die Polizei. Es wurde schließlich ein Treffen auf einer Parkbank bei der Volkshochschule vereinbart. Als die 32-jährige Frau mit ihrer 14-jährigen Tochter dort auftauchte, wurden sie von zivilen Einsatzkräften festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die beiden Frauen, die die serbisch-montenegrinische Staatsangehörigkeit besitzen, wieder auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Remshalden-Grunbach: Vandalismus in der Kirche

Zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen richteten bislang unbekannte Täter in der katholischen Kirche in Grunbach Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro an. An einer Sitzbank wurden diverse Buchstaben und Ziffern eingeritzt und mit einem Filzstift aufgemalt. Zudem wurde ein Kerzenständer aus Metall beschädigt.

Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463.

