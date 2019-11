POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Bebra - Am Montag (04.11.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 80-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhofsgebäude. Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Herne befuhr ebenfalls die Bahnhofstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Einmündungsbereich am Bahnhof wollte der Alheimer nach links abbiegen und stieß dabei mit der Pkw-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde leichtverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3.000 Euro.

