Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Kattenstrother Werkstatt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagabend (19.03., 17:30 Uhr) und Freitagmorgen (20.03., 06.10 Uhr) in eine Werkstatt in der Rhedaer Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster aus der Verankerung, um in das Gebäude zu gelangen und durchsuchten die Schränke in der Werkstatt sowie im daran angrenzenden Büroraum.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um Werkzeuge einer Fremdfirma, die in der Werkstatt eine Elektroprüfung durchgeführt hatte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

