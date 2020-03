Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Vereinsheim in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Zwischen Freitag- und Samstagabend (20.03., 18.30 Uhr - 21.03., 18.49 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Brandstraße in Mastholte ein. Die Täter öffneten zunächst mit einem Bolzenschneider ein Vorhängeschloss der Umzäunung, die aktuell aufgrund der Corona-bedingten Schließung des Vereinsheims angebracht wurde. Anschließend hoben sie die Rollläden an und schlugen ein Fenster ein, um in das Gebäude zu gelangen, aus dem Sie eine geringe Menge Bargeld entwendeten.

Die unbekannten Täter brachen außerdem in einen Imbiss auf dem Gelände ein. Diebesgut erlangten sie dort nicht.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um das Gelände in der Brandstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

